Чубакка оказался на грани смерти в новых «Звездных войнах»

Star Wars / YouTube

В сети появился новый трейлер фильма «Соло. Звездные войны: Истории». Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти. Главную роль исполнил Олден Эренрайк. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

Российская премьера ленты запланирована на 24 мая.

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