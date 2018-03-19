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Назван лучший фильм серии «Звездные войны»

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Журнал Esquire составил рейтинг фильмов научно-фантастической франшизы «Звездные войны». Кинокритики назвали пятый эпизод, «Империя наносит ответный удар», лучшей лентой серии.

Фильм, снятый режиссером Ирвином Кершнером, вышел в 1980 году. Как отметили кинокритики, в этой части присутствуют самые запоминающиеся моменты из всей серии «Звездных войн». Лента стала продолжением самой первой картины франшизы, «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», которая оказалась на втором месте рейтинга. На третьей строчке — фильм «Последние джедаи» Райана Джонсона, вышедший в 2017 году.

В топ-5 также вошли эпизоды «Месть ситхов» 2005 года и спин-офф «Изгой-один. Звездные войны: Истории» 2016-го. За ними следуют части «Пробуждение силы», «Возвращение джедая» и «Скрытая угроза». Самой неудачной картиной франшизы признали «Атаку клонов» 2002 года — она заняла в списке последнее место.

В сети 5 февраля появился первый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло. Российская премьера картины запланирована на 24 мая. В ней играет Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».

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