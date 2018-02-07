Создатели «Игры престолов» займутся «Звездными войнами»

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс напишут сценарий и снимут новую серию фильмов из серии «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте космической саги.

Творчество Бениоффа и Уасса будет отделено от классической саги о Люке Скайуокере и недавно анонсированной новой трилогии Райана Джонсона.

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«Дэвид и Дэн — одни из лучших сценаристов на сегодняшний день. Их многосторонние герои, глубина сюжета и богатство мифологии подтолкнет "Звездные войны" к такому развитию, который мне кажется невероятно захватывающим», — заявил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

«Летом 1977 года мы отправились в далекую-далекую галактику, и до сих пор мы мечтаем об этом», — сказали Бениофф и Уайсс в совместном заявлении. — Мы гордимся предоставленной возможностью, немного напуганы ответственностью, и рады приступить к работе, как только завершится последний сезон игры Престолов».

Даты выхода новых фильмов не обозначены.

5 февраля в сети появился первый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло. Российская премьера картины запланирована на 24 мая. В ней играет Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов».

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