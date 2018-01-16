Недовольные фанаты дефеминизировали новые «Звездные войны»

Поклонники франшизы «Звездные войны» смонтировали свою версию восьмого эпизода «Последние джедаи», убрав из фильма все сцены «с сильными женщинами». 46-минутная лента под названием «Шовинистская версия» опубликована в сети, пишет BuzzFeed во вторник, 16 января.

Внимание! Далее в заметке присутствуют спойлеры к восьмой части «Звездных войн».

В частности, из картины вырезали все сцены с вице-адмиралом Эмилин Холдо (Лора Дерн), переложив ответственность за спасение крейсера повстанцев на пилота По Дэмерона (Оскар Айзек). Убраны также «лишние» диалоги с участием техника Роуз Тико (Келли Мари Трэн) и сцена, в которой она пытается пожертвовать собой.

Антагонист Кайло Рен (Адам Драйвер), в свою очередь, убивает принцессу Лею (Кэрри Фишер), а у главной героини Рей (Дэйзи Ридли) нет никаких выдающихся суперспособностей.

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Появление «Шовинистской версии» вызвало массу критики в соцсетях. Помимо оскорблений, авторов проекта призвали вернуться в «мамкин подвал» и перестать обижаться на женщин за то, что им отводят важные роли в кино.

В конце 2017 года интернет-тролли объявили войну восьмому эпизоду «Звездных войн» из-за того, что они назвали «насильственным внедрением гендерного равенства и расового разнообразия в картину». Пользователям удалось понизить рейтинг картины на популярном киноресурсе Rotten Tomatoes до 55 процентов.

«Последние джедаи» вышли на экраны 15 декабря.

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