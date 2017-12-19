Троллей взбесило гендерное равенство и расовое разнообразие в «Звездных войнах»

Интернет-тролли объявили войну фильму «Звездные войны: Последние джедаи», понизив его рейтинг на популярном киноресурсе Rotten Tomatoes до 55 процентов. Причиной их недовольства стало, в частности, то, что они назвали «насильственным внедрением гендерного равенства и расового разнообразия в картину», передает портал Polygon.

Журналисты обнаружили большую разницу между оценкой зрителей и рейтингом кинокритиков — 55 процентов и 93 процента соответственно. Зрительский рейтинг стал самым низким из тех, что получали фильмы франшизы «Звездные войны».

При этом киноресурсы, например CinemaScore, ставили «Последним джедаям» высшие баллы, основываясь на мнениях аудиторий кинозалов. На Rotten Tomatoes некоторые негативные рецензии появлялись от юзеров, не высказывавшихся ранее ни об одном другом фильме.

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Polygon пишет, что противники ленты координировались через имиджборд 4chan. В Facebook также появились сообщества, призывающие к выставлению низких оценок «Последним джедаям».

Фильм Райана Джонсона получил в основном позитивные отзывы в прессе. К примеру, кинокритик The Guardian хвалила ленту за продвижение идей феминизма и за то, что большинство положительных героев в картине — представители разных рас.

«Последние джедаи» вышли на экраны 15 декабря. Картина за первые выходные после премьеры обогнала по кассовым сборам в США ленты франшизы «Мстители» и серии «Гарри Поттер». В фильме уже успели обнаружить десятилетнего кабардино-балкарца и секретную роль Марка Хэмилла.

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