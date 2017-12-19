Марк Хэмилл рассказал о секретной роли в «Звездных войнах»

Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», исполнил в восьмом фильме фантастической франшизы не только роль джедая. Его слова передает Entertainment Weekly.

Журналисты заметили, что в титрах к «Последним джедаям» Хэмилл указан дважды. Помимо Скайуокера, артист сыграл персонажа по имени Доббу Скай, созданного при помощи CGI-графики. Этот герой появляется в казино города Канто-Байт.

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Актер признался, что сам попросил режиссера Райана Джонсона взять его на съемки сцены: «Я сказал, что очень хотел бы поиграть с технологией захвата движения, и он ответил: "Хорошо". И мне довелось побывать на площадке казино и увидеть 150 членов массовки в отпадных костюмах».

«Последние джедаи» вышли на экраны 15 декабря. Картина за первые выходные после премьеры обогнала по кассовым сборам в США ленты франшизы «Мстители» и серии «Гарри Поттер». После дебюта ленты сеть заполонили спойлеры и конспирологические теории, связанные с сюжетом «Последних джедаев».

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