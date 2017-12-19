В новых «Звездных войнах» обнаружили важного для сюжета кабардино-балкарца

В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» обнаружили несовершеннолетнего россиянина, сыгравшего эпизодическую, но важную для сюжета франшизы роль. Об этом сообщает портал «Афиша Daily».
Внимание! В заметке присутствуют спойлеры к восьмой части «Звездных войн».
В ленте снялся десятилетний Темирлан Блаев, уроженец Кабардино-Балкарии. Он сыграл роль раба, который следит за фатирами (похожие на лошадей животные, которых используют на ипподроме в городе Канто-Байт). Его персонаж помогает бывшему штурмовику Финну (Джон Бойега) и девушке-механику Роуз (Келли Мари Трэн) сбежать от полиции, выпустив зверей на волю. В конце картины он выходит на крыльцо, чтобы подмести его, и тянется за метлой, а та внезапно сама прыгает к нему в руку — это означает, что у мальчика есть способность чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.
Отец Темирлана опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о съемках.
Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану @tem_blai посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь вам понравится! It is finally that time when we can announce that our Temi @tem_blai is a very lucky boy who got a role in Star Wars 8! It was a 1.5 years of painful waiting and up to the last day we didn't know is he included in the final cut or not. The role is small but very important. I hope you'll like it!
«Последние джедаи» вышли на экраны 15 декабря. Картина за первые выходные после премьеры обогнала по кассовым сборам в США ленты франшизы «Мстители» и серии «Гарри Поттер».