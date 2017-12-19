В новых «Звездных войнах» обнаружили важного для сюжета кабардино-балкарца

В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» обнаружили несовершеннолетнего россиянина, сыгравшего эпизодическую, но важную для сюжета франшизы роль. Об этом сообщает портал «Афиша Daily».

Внимание! В заметке присутствуют спойлеры к восьмой части «Звездных войн».

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В ленте снялся десятилетний Темирлан Блаев, уроженец Кабардино-Балкарии. Он сыграл роль раба, который следит за фатирами (похожие на лошадей животные, которых используют на ипподроме в городе Канто-Байт). Его персонаж помогает бывшему штурмовику Финну (Джон Бойега) и девушке-механику Роуз (Келли Мари Трэн) сбежать от полиции, выпустив зверей на волю. В конце картины он выходит на крыльцо, чтобы подмести его, и тянется за метлой, а та внезапно сама прыгает к нему в руку — это означает, что у мальчика есть способность чувствовать Силу, как это делают джедаи и ситхи.

Отец Темирлана опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал о съемках.

«Последние джедаи» вышли на экраны 15 декабря. Картина за первые выходные после премьеры обогнала по кассовым сборам в США ленты франшизы «Мстители» и серии «Гарри Поттер».

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