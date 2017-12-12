Назван возраст типичного фаната «Звездных войн»

Проект «Кино Mail.Ru» провел исследование, по результатам которого составил портрет типичного поклонника фантастической саги «Звездные войны». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Типичный зритель "Звездных войн" — мужчина 25-34 лет. Эта возрастная категория оценивает знаменитую франшизу чаще и ставит наиболее высокие оценки», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в России серия фильмов наиболее популярна среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Владивостока.

«Мы видим, что среди двадцатилетних, так называемого поколения Z, интерес к "Звездным войнам" минимальный. Мы сравнили эти данные с другими фильмами о приключениях в космосе. Среди возрастной группы до 24 лет безоговорочно лидируют экранизации комиксов Marvel — обе части "Стражей Галактики" и третий "Тор". На данный момент "Звездные войны" — киносерия больше "олдскульная", но, возможно, через пять-шесть лет все изменится, так как Disney активно развивает эту киновселенную», — подчеркнула руководитель проекта «Кино Mail.Ru» Екатерина Староверова.

Также стало известно, что женщины оценивали, например, седьмой эпизод серии в два раза реже мужчин. Любимой частью франшизы у россиян оказалась «Атака клонов».

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