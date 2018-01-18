«Спасти рядового Райана» избавили от мужчин

Пользователь Twitter под ником Juche Box Hero‏ смонтировал свою версию фильма Стивена Спилберга о Второй мировой войне «Спасти рядового Райана», из которой вырезал всех мужчин. Ролик длится две с лишним минуты.

Автор признался, что сделал это из-за «говнюка, защищающего права мужчин», который опубликовал «Шовинистскую версию» восьмого эпизода «Звездных войн». Анонимный поклонник франшизы вырезал оттуда все сцены с «с сильными женщинами».

В конце 2017 года интернет-тролли объявили войну восьмому эпизоду «Звездных войн» из-за того, что они назвали «насильственным внедрением гендерного равенства и расового разнообразия в картину».

Лента «Спасти рядового Райана» с Томом Хэнксом, Томом Сайзмором и Мэттом Дэймоном вышла в 1998 году. В ней рассказывается о событиях во время Нормандской операции. Фильм удостоен пяти премий «Оскар» за лучшую режиссуру, работу оператора, звук, монтаж и монтаж звука.

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