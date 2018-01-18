Брижит Бардо обвинила жертв насилия во лжи и вспомнила о своей попе

Французская звезда Брижит Бардо обвинила в лицемерии голливудских актрис, объявивших себя жертвами сексуального насилия и домогательств. По мнению артистки, большинство таких заявлений просто смешны, сообщает Variety.

Бардо подчеркнула, что актрисы сами соблазняют продюсеров, чтобы заполучить роль, «а потом, чтобы о них говорили, объявляют, что их домогались». «В действительности это вредит им гораздо больше, чем помогает», — подчеркнула она.

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«Мне казалось приятным, когда мне говорили, что я красивая, или что у меня хорошая маленькая попа. Такие комплименты приятные», — призналась 83-летняя Бардо.

Ранее в январе актриса Катрин Денев и еще 99 известных француженок выступили в защиту мужчин, на которых «объявили охоту» из-за навязчивого флирта. Женщины заявили, что «попытки соблазнить кого-то, даже настойчивые и неуклюжие», не могут считаться преступлением. Позже Денев принесла извинения жертвам сексуального насилия.

В 1950-х Брижит Бардо объявили секс-символом Европы, сравнимым с американкой Мэрилин Монро. Она известна по таким фильмам, как «И Бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «Презрение», «Истина» и «Парижанка».

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