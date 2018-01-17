Мэтт Дэймон пообещал закрыть рот и не говорить о сексуальных домогательствах

Голливудский актер Мэтт Дэймон принес извинения жертвам сексуальных домогательств. Об этом сообщает Today.

«Я думаю, для меня важнее всего, чтобы то, что я говорю или делаю, не причиняло никому боль», — сказал он.

По словам актера, он сожалеет о своих комментариях относительно секс-скандалов. Дэймон также пообещал «закрыть рот» и больше не говорить о домогательствах.

В декабре 2017-го Дэймона потребовали вырезать из картины «Восемь подруг Оушена» из-за его отношения к секс-скандалам. Соответствующую петицию, опубликованную в сети, на момент написания заметки подписали более 18 тысяч человек.

Недовольство вызвали слова Дэймона в одном из интервью, в котором он заявил о готовности работать с людьми, обвиненными в сексуальных домогательствах. По словам авторов обращения, направленного продюсерам «Восьми подруг Оушена» Джорджу Клуни и Стивену Содербергу, поведение актера «отвратительно». Дэймон также заявлял, что следует различать разные виды домогательств и не смешивать одно с другим.

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