Мэтта Дэймона и Рассела Кроу обвинили в покрывательстве сутенера

Журналистка Шерон Ваксман заявила, что голливудские актеры Мэтт Дэймон и Рассел Кроу повлияли на ее публикацию о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в 2004 году. Об этом она написала на своем портале The Wrap.

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По словам журналистки, она готовила заметку для издания The New York Times. В ней освещались многочисленные обвинения Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В частности, Ваксман сообщила, что голливудский продюсер использовал главу итальянского подразделения Miramax Фабрицио Лоренцо как сутенера — тот якобы находил Вайнштейну женщин для утех.

Ваксман рассказала, что во время работы над статьей столкнулась с серьезным давлением со стороны продюсера. Ей также позвонили голливудские актеры Мэтт Дэймон и Рассел Кроу, которые поручились за Лоренцо, отрицая то, что он организовывал эскорты для Вайнштейна. Журналистка заявила, что давление также оказывалось на руководство газеты, и в итоге ее расследование, связанное с итальянским главой Miramax, было забраковано.

«Я задумываюсь: если бы статья вышла в то время, продолжал бы Вайнштейн свои похождения еще десяток лет?» — написала Ваксман.

Продюсер был уволен с поста сопредседателя компании The Weinstein Co ранее в октябре после обвинений в сексуальных домогательствах.

Вайнштейн выступал продюсером либо дистрибьютором таких фильмов, как «Влюбленный Шекспир», «Убить Билла», «Властелин колец», «Чикаго», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво», «Король говорит!» и «Артист». Вместе с братом Бобом Вайнштейн создал в 1979 году студию Miramax, которую в 1993-м за 80 миллионов долларов купила корпорация Disney. В 2005-м продюсеры основали The Weinstein Co.