Продюсер Харви Вайнштейн уволен из-за обвинений в домогательствах

Американская продюсерская компания The Weinstein Co уволила сопредседателя Харви Вайнштейна после того как его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

Совет директоров принял решение «в свете новой информации о неправомерном поведении Харви Вайнштейна, появившейся в последние несколько дней», говорится в заявлении компании. Также сообщается, что фирма приступила к собственному внутреннему расследованию.

Компания ранее сообщала, что 65-летний Вайнштейн взял бессрочный отпуск, после того как New York Times напечатала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах и сексуальных домогательствах на протяжении трех десятилетий.

Вайнштейн выступал продюсером либо дистрибьютором таких фильмов, как «Влюбленный Шекспир», «Убить Билла», «Властелин колец», «Чикаго», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво», «Король говорит!» и «Артист».

Кроме того, Вайнштейн был одним из крупных спонсоров демократов во время избирательной кампании в 2016 году.

Вместе с братом Бобом продюсер создал в 1979 году студию Miramax, которую в 1993-м за 80 миллионов долларов купила корпорация Disney. Проработав на Miramax до 2005 года, Вайнштейны ушли, чтобы создать собственную компанию The Weinstein Co.