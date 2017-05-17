Майкл Мур снимет фильм «Фаренгейт 11/9» о Трампе

Американский кинорежиссер Майкл Мур работает над документальным фильмом о президенте США Дональде Трампе, который будет называться «Фаренгейт 11/9». Об этом пишет газета The Guardian.

Продюсером картины станет Харви Вайнштейн, который уже выступал в этом качестве при съемках другого известного фильма Мура, «Фаренгейт 9/11», посвященного терактам 11 сентября 2001 года и содержащего критику 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

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Название нового фильма является отсылкой к дате 9 ноября 2016 года, когда стали известны результаты прошедших накануне президентских выборов.

По словам Вайнштейна, новый фильм будет распространяться «новейшими методами».

В конце февраля сообщалось, что Мур разработал состоящий из 10 пунктов план по свержению Трампа с поста президента. По словам режиссера, в настоящее время у главы государства очень большие проблемы из-за стремления наладить отношения с Москвой, а также из-за непопулярного в стране указа об ужесточении миграционной политики.

15 февраля Мур выдвинул ультиматум Трампу, предложив ему добровольно освободить Белый дом. В противном случае в отношении республиканца будет инициирован импичмент, пригрозил режиссер.

Майкл Мур — режиссер-документалист, который в своих фильмах часто критикует внутреннюю и внешнюю политику США. Он неоднократно публично выступал против Трампа. Кинематографист создал такие ленты, как «Фаренгейт 9/11», «Куда бы еще вторгнуться?», «Боулинг для Колумбины», «Здравозахоронение» и «Капитализм: История любви». «Фаренгейт 9/11» по всему миру собрал 222 миллиона долларов и остается самым кассовым документальным фильмом всех времен.