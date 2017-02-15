Режиссер Майкл Мур потребовал импичмента Трампа

Американский режиссер-документалист Майкл Мур поставил ультиматум президенту США Дональду Трампу, предложив ему добровольно освободить Белый дом. В противном случае в отношении республиканца будет инициирован импичмент, пригрозил кинематографист в своем Twitter.

Мур также потребовал, чтобы «слабая и бесхребетная» Демократическая партия заблокировала работу Конгресса США, пока не будет проведено расследование о возможных связях Трампа с правительством России.

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Ранее 15 февраля сообщалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки, о чем якобы свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки. В Службе внешней разведки России заявили, что не комментируют «бездоказательные измышления прессы». Сам Трамп исключил любые контакты с представителями российских спецслужб.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад якобы от бывшего сотрудника британской разведки, в котором утверждается, что у России есть компромат на Трампа. Президент США отверг утверждения в шантаже со стороны Москвы. В Кремле информацию о компромате назвали чушью.

Майкл Мур — режиссер-документалист, который в своих фильмах часто критикует внутреннюю и внешнюю политику США. Он создал такие ленты, как «Куда бы еще вторгнуться?», «Боулинг для Колумбины», «Здравозахоронение» и «Капитализм: История любви». Кинематографист неоднократно публично выступал против Трампа.