СВР ответила на слухи о контактах с людьми из штаба Трампа

В Службе внешней разведки отреагировали на информацию в американской прессе о контактах людей из окружения президента США Дональда Трампа с представителями российских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не комментируем бездоказательные измышления в СМИ», — сказали агентству в пресс-бюро СВР.

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники написала: «Записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа и другие лица из его окружения неоднократно контактировали с высокопоставленными представителями российской разведки».

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Периодически в западных СМИ появляются сведения о якобы имевших место перед американскими выборами контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками. В Вашингтоне эти данные последовательно отвергаются.

10 ноября 2016-го, спустя два дня после выборов в США, замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» заявил, что «целый ряд» людей из ближайшего окружения республиканца «поддерживали контакты с российскими представителями».

В феврале 2017 года Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника президента США по нацбезопасности после утечки в The Washington Post данных о его переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. В заявлении об увольнении Флинн написал, что «непреднамеренно предоставил» в Белый дом неполную информацию, касающуюся телефонных разговоров с главой российской дипмиссии.