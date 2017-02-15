NYT узнала о якобы осуществлявшихся контактах штаба Трампа с разведкой России

Члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки, о чем свидетельствуют записи телефонных разговоров и перехваченные звонки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из них, американские правоохранительные органы и спецслужбы перехватили звонки примерно в то же время, когда они искали доказательства того, что Россия пыталась вмешаться в выборный процесс путем проникновения в компьютерные ресурсы демократов. Спецслужбы пытались выяснить, была ли команда Трампа в сговоре с россиянами в процессе взлома.

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Вместе с тем, чиновники, опрошенные в последние недели, сказали, что до сих пор не видели доказательств такого сотрудничества.

По словам источников, в перехваченных разговорах участвовали не только официальные лица штаба Трампа, но и другие сподвижники республиканца. С российской стороны контакты поддерживали также представители руководства страны, не принадлежащие к спецслужбам, добавили они.

Говоря о конкретных лицах, источники упомянули Пола Манафорта, который несколько месяцев в прошлом году возглавлял штаб Трампа, а до этого работал политическим консультантом на Украине в период правления президента Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году.

О чем шла речь во время телефонных разговоров, источники не сообщили. Также они не раскрыли личности российских собеседников и количество советников Трампа, имевших контакты с россиянами.

20 января сообщалось о том, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Россией, а также о том, что на руках у следователей имеются данные о перехваченных разговорах и финансовых транзакциях. В качестве одного из подозреваемых называли Манафорта, а также бывших и действующих советников Трампа, в том числе бывшего помощника по внешней политике Картера Пэйджа и Роджера Стоуна.

До этого американские СМИ опубликовали информацию о том, что Москва якобы в течение пяти лет оказывала поддержку Трампу и собрала на него обширный компромат. Эти утверждения содержались в отчетах бывшего агента британской разведки, которые легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Позже, однако, было объявлено, что отчет, скорее всего, является вбросом интернет-троллей.