Американские СМИ узнали о расследовании связей команды Трампа с Россией

Американские спецслужбы ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает The New York Times.

Всеми разыскными действиями руководит ФБР, к ним также привлечены АНБ, ЦРУ и отдел по расследованию финансовых преступлений Минфина США. По информации издания, на руках у следователей имеются данные о перехваченных разговорах и финансовых транзакциях. В качестве одного из подозреваемых называют бывшего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта (который не скрывал, что ведет экономическую деятельность в России и на Украине). Другие — бывшие и действующие советники избранного президента, в том числе бывший помощник по внешней политике Картер Пэйдж и Роджер Стоун.

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Пока неясно, имеют ли перехваченные данные отношения к кампании Трампа или к самому избранному президенту, а также к делу о взломе серверов Демократической партии. В течение последних недель расследование шло ускоренными темпами, но никаких доказательств незаконной деятельности так и не было найдено.

Официальный представитель Трампа Хоуп Хикс заявила, что ни избранный президент, ни его команда не в курсе ведущихся следственных действий. Один из подозреваемых, Пол Манафорт, категорически отверг любые контакты с российским правительством и чиновниками и назвал все обвинения «абсолютной ложью и грязным трюком Демократической партии». Представители американских спецслужб от комментариев отказались.

Ранее американские СМИ опубликовали информацию о том, что Москва якобы в течение пяти лет оказывала поддержку Дональду Трампу и собрала на него обширный компромат. Такие утверждения содержались в отчетах бывшего агента британской разведки, которые легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. Позже было объявлено, что отчет, скорее всего, является вбросом интернет-троллей.