Финляндия частично закрыла воздушное пространство

В Финляндии ввели ограничения воздушного пространства над восточной частью Финского залива

Финляндия временно закрыла воздушное пространство над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финские Военно-воздушные силы (ВВС).

«Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива», — передает агентство. Причины введения ограничений и какие-либо подробности при этом не приводятся.

Ранее Польша подняла в воздух истребители. Причиной стала «активность дальней авиации» России на Украине.

В Польше также заявили, что в состояние готовности приведены наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационная разведка.