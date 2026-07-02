Финляндия частично закрыла воздушное пространство

Финляндия временно закрыла воздушное пространство над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финские Военно-воздушные силы (ВВС).
«Финляндия ввела временное ограничение воздушного пространства над восточной частью Финского залива», — передает агентство. Причины введения ограничений и какие-либо подробности при этом не приводятся.
Ранее Польша подняла в воздух истребители. Причиной стала «активность дальней авиации» России на Украине.
В Польше также заявили, что в состояние готовности приведены наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационная разведка.