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03:46, 2 июля 2026Мир

Польша подняла истребители из-за активности России

Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух истребители. Причиной стала «активность дальней авиации» России на Украине. Заявление командования опубликовано в соцсети X.

В сообщении также отмечается, что в состояние готовности приведены наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационная разведка.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали массированную атаку по Киеву. По украинской столице выпустили пятнадцать «Искандеров». По предварительным данным, на окраине Киева уничтожили нефтебазу. Кроме того, под ударами ВС РФ находятся Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

По данным украинских СМИ, ракеты атакуют Киевскую ГЭС в Вышгороде, а также ТЭЦ-5 в в Голосеевском районе Киева.

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