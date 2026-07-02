Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:32, 2 июля 2026Бывший СССР

Военкоры сообщили о начале массированной ракетной атаки по Украине

Mash: Началась массированная атака по Украине, «Цирконы» и «Искандеры» летят к Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы РФ начали массированную атаку по Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

Как отмечает издание, по украинской столице выпустили пятнадцать «Искандеров». По предварительным данным, на окраине Киева уничтожили нефтебазу. Кроме того, под ударами ВС РФ находятся Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», российские бомбардировщики выпустили крылатые ракеты «Калибры», а также Х-101 с Ту-160 по Украине. Кроме того, уточняется, что по столице Украины уже выпустили около 30 баллистических ракет, в том числе гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее сообщалось, что в центре Киева после прилета разгорелся пожар. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пришлось ампутировать ноги». Названо имя пострадавшей при взрыве в Монако спутницы Ермолаева. Стоит ли Киев за покушением?

    Стало известно об атаке Киевской ГЭС

    Прилеты «Цирконов» по Киеву попали на видео

    Врач заметил парадокс у желающих улучшить внешний вид мошонки мужчин

    Названа возможная цель ударов по Киеву

    Косачев высказался об изменении риторики США относительно Украины

    В Киеве загорелись два пятизвездочных отеля

    Военкоры сообщили о начале массированной ракетной атаки по Украине

    Женщина нашла в вещах сына перед стиркой странный предмет в пакете и запаниковала

    Синоптик рассказал подробности о жаркой погоде в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok