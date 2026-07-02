Военкоры сообщили о начале массированной ракетной атаки по Украине

Mash: Началась массированная атака по Украине, «Цирконы» и «Искандеры» летят к Киеву

Вооруженные силы РФ начали массированную атаку по Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

Как отмечает издание, по украинской столице выпустили пятнадцать «Искандеров». По предварительным данным, на окраине Киева уничтожили нефтебазу. Кроме того, под ударами ВС РФ находятся Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», российские бомбардировщики выпустили крылатые ракеты «Калибры», а также Х-101 с Ту-160 по Украине. Кроме того, уточняется, что по столице Украины уже выпустили около 30 баллистических ракет, в том числе гиперзвуковые «Цирконы».

Ранее сообщалось, что в центре Киева после прилета разгорелся пожар. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО).