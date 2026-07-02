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03:12, 2 июля 2026Бывший СССР

Стало известно об атаке Киевской ГЭС

Ракеты атакуют Киевскую ГЭС в Вышгороде и ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атакуют ракетами Киевскую ГЭС, а также ТЭЦ-5 в в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Times of Ukraine.

«Баллистика падает в районе Киевской ГЭС в Вышгороде и на юге столицы», — говорится в публикации.

По данным издания, за 30 минут по Киеву и Киевской области было выпущено не менее 25 баллистических ракет и «Цирконов».

Ранее стало известно, что одной из целей ударов по Киеву является местная ГЭС.

Вооруженные силы России начали массированную атаку по Киеву. По украинской столице выпустили пятнадцать «Искандеров». По предварительным данным, на окраине Киева уничтожили нефтебазу. Кроме того, под ударами ВС РФ находятся Бровары, Запорожье, Харьков, Сумы, Николаевская область и Павлоград.

Местные паблики сообщают, что в центре Киева после удара загорелись два два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace.

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