Названа возможная цель ударов по Киеву

Возможной целью ударов ВС РФ по Киеву названа местная ГЭС

Массированная атака Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву продолжается. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

Уточняется, что по Киеву продолжается прилет ракет. «Пишут, что одной из целей является местная ГЭС», — подчеркивается в публикации.

Ранее в центре Киева после удара загорелись два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в нем часто останавливаются иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что ВС РФ начали массированную атаку по Киеву. Согласно предварительной информации, на окраине города уничтожили нефтебазу.

