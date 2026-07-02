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02:53, 2 июля 2026Бывший СССР

Названа возможная цель ударов по Киеву

Возможной целью ударов ВС РФ по Киеву названа местная ГЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Массированная атака Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву продолжается. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

Уточняется, что по Киеву продолжается прилет ракет. «Пишут, что одной из целей является местная ГЭС», — подчеркивается в публикации.

Ранее в центре Киева после удара загорелись два пятизвездочных отеля на бульваре Шевченко. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в нем часто останавливаются иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что ВС РФ начали массированную атаку по Киеву. Согласно предварительной информации, на окраине города уничтожили нефтебазу.

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