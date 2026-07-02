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06:16, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о глубоких противоречиях Зеленского с Евросоюзом

SC: Отказ Зеленского посетить Польшу указывает на катастрофу в отношениях с ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского пропустить конференцию по восстановлению страны в Гданьске говорит о глубоких противоречиях Киева с его западными союзниками на почве героизации нацизма. Об этом написало издание Strategic Culture.

По мнению SC, спор Зеленского с Польшей превратился в дипломатический кризис. «Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — отмечается в публикации.

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Кроме того, произошедшее стало репутационным провалом для Запада перед будущим саммитом НАТО. В публикации назвали сложившуюся ситуацию «крайне неловкой для руководства ЕС и НАТО.»

23 июня стало известно об отказе Зеленского ехать на пятую Конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске 24-25 июня из-за конфликта с Варшавой. Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что именно она возглавит украинскую делегацию. Также от участия в URC 2026 отказалась супруга Зеленского Елена, а ее лекцию в университете Гданьска отменили в последний момент.

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