Над Ленобластью сбили семь БПЛА

Губернатор Дрозденко: Над Ленинградской областью сбиты семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленинградской областью семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В ходе отражения атаки над территорией нашего региона сбито семь БПЛА противника», — написал губернатор. Есть ли пострадавшие или разрушения, не уточняется. Дрозденко также не указал, над какими районами были сбиты дроны.

Глава региона сообщил об отмене режима беспилотной опасности. Он действовал в регионе на протяжении двух часов.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали во дворе частного дома в станице Пластуновская на Кубани. Фрагменты беспилотника повредили кровлю. Пострадавших в ходе происшествия нет.