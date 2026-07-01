В российском регионе обломки беспилотника упали во дворе частного дома

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружены в станице Пластуновская на Кубани, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб региона в «Макс».
«В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что пострадавших в ходе происшествия нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Пензе — городу на расстоянии в сотни километров от границы. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, никто из жителей региона не пострадал.