Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:05, 1 июля 2026Россия

В российском регионе обломки беспилотника упали во дворе частного дома

В кубанской станице Пластуновской обломки беспилотника упали во дворе дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружены в станице Пластуновская на Кубани, пострадавших нет. Об этом сообщил оперштаб региона в «Макс».

«В станице Пластуновской Динского района обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пострадавших в ходе происшествия нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Пензе — городу на расстоянии в сотни километров от границы. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, никто из жителей региона не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию везут индийский бензин. Чем он отличается от российского и как его оценивают эксперты?

    Марка Jeland анонсировала новый кросс-купе для россиян

    ВСУ потребовали от администрации Харьковской области покинуть два населенных пункта

    Вертолет США совершил аварийную посадку в Аравийском море

    Умер начальник сборной России по футболу

    На Украине предрекли победу Залужному на президентских выборах

    В России предложили вселить в «обезумевших соседей» одну мысль

    Экс-советник Кучмы заявил о жесточайшей ситуации на Украине

    Водителям назвали способ защиты от пешеходов-аферистов

    В российском регионе обломки беспилотника упали во дворе частного дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok