В США заподозрили Россию в финансировании хакеров через пенсионную систему

ФБР США и пять других правоохранительных и разведывательных ведомств на протяжении нескольких месяцев проверяет возможные пути, по которым власти России могли переправлять средства на поддержку избирательной кампании республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет портал McClatchy.

Как предполагают ведомства, деньги, в частности, могли быть переведены через систему, осуществляющую выплаты пенсионерам, имеющим российское гражданство и проживающим в США. Эти средства якобы достались некоторым хакерам в Соединенных Штатах, укравшим письма демократов, либо были переведены посредникам, которые и расплатились с хакерами.

В работе неофициальной межведомственной рабочей группы, помимо ФБР, задействованы ЦРУ, АНБ, Министерства юстиции и финансов, а также офис директора национальной разведки. Приступив к работе еще весной прошлого года, она поставила перед собой задачу определить, кто именно финансировал хакеров.

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Группа расследовала деятельность нескольких американцев, которые были связаны с кампанией Трампа или его бизнес-империей, а также ряда россиян и граждан бывших советских стран, которые имели соответствующие связи.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы Трампа.

В тот же день Трамп после встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм». Россия, в свою очередь, все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Кроме того, 11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о «глубоких связях» Трампа с Россией. В нем утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал «провалившимся шпионом», а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на миллиардера назвали чушью.