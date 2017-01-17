Путин заподозрил некие силы в попытке устроить «майдан» в США из-за Трампа

Определенные силы в Соединенных Штатах пытаются подорвать легитимность избрания Дональда Трампа, нанося при этом ущерб собственной стране. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во вторник, 17 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», — заявил Путин.

По его мнению, в ходе этой «борьбы», преследуются как минимум две задачи: первая — оспорить результаты прошедших выборов главы государства. «Вторая задача — это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу как внутри страны, так и на внешней арене», — добавил российский лидер.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности (АНБ) США, в которой утверждается, что президент Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

В тот же день Трамп после встречи с представителями разведслужб, посвященной кибератакам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры не повлияли на результат выборов. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм».

Россия все обвинения подобного рода последовательно отвергает.