В Польше заявили о стреляющем себе в ногу Зеленском

Rzeczpospolita: Зеленский вредит интеграции с Западом, прославляя УПА на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский вредит интеграции Киева с Западом, принимая решения, направленные на прославление УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita (Польша).

«С культом национализма ему будет трудно даже приблизиться к структурам Европейского союза или НАТО», — говорится в статье.

В качестве причины таких решений Зеленского авторы статьи указали его желание подготовить почву для того, чтобы представить себя жертвой обстоятельств в случае отказа Запада от интеграции Украины.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киев заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Он подчеркнул, что трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.