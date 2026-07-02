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06:30, 2 июля 2026Интернет и СМИ

В Польше заявили о стреляющем себе в ногу Зеленском

Rzeczpospolita: Зеленский вредит интеграции с Западом, прославляя УПА на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вредит интеграции Киева с Западом, принимая решения, направленные на прославление УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщила газета Rzeczpospolita (Польша).

«С культом национализма ему будет трудно даже приблизиться к структурам Европейского союза или НАТО», — говорится в статье.

В качестве причины таких решений Зеленского авторы статьи указали его желание подготовить почву для того, чтобы представить себя жертвой обстоятельств в случае отказа Запада от интеграции Украины.

Ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Киев заплатит за решение своего президента Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Он подчеркнул, что трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.

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