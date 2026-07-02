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06:30, 2 июля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам назвали способы снизить расход топлива в авто

Автоэксперт Матвеев: Неисправное состояние автомобиля ведет к перерасходу топлива
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Max kegfire / Shutterstock / Fotodom

Состояние автомобиля должно быть исправное, поскольку неисправности его отдельных узлов провоцируют перерасход горючего, заявил автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что на потребление бензина влияют состояние двигателя и воздушного фильтра.

«Потребление бензина часто растет и из-за забитого топливного фильтра, недостаточного давления в покрышках и дефектов электропроводки. Резкие ускорения и частые торможения заставляют мотор работать на пределе. Поэтому предпочтительнее выбрать путь длиннее, но без пробок, так как езда в пробках на низкой скорости с частыми резкими торможениями и ускорениями заметно увеличивает расход бензина», — отметил Матвеев.

На расход топлива также влияет и манера управления автомобилем, пояснил автоэксперт. Чем более она агрессивна, тем больше уходит топлива, а экономная скорость зависит от аэродинамики авто.

«На потребление бензина влияет и вес перевозимого груза. Откажитесь от внешнего багажника, уберите из машины все лишнее, чем не пользуетесь. Что касается кондиционера, то потери от его работы в современных авто ниже, чем от открытых окон, ухудшающих аэродинамику», — подчеркнул Матвеев.

Эксперт также посоветовал сократить поездки, по возможности заменив поездку на авто прогулкой, поездкой на велосипеде, общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что первые партии индийского автомобильного бензина уже отправлены в Россию, их объем составляет не менее 60 тысяч тонн.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры по поводу импорта бензина. Он не раскрыл, с какими странами проводится обсуждение, но подчеркнул, что сначала стороны должны договориться о цене.

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