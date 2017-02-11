CNN узнал о подтверждении части компромата на Трампа

Спецслужбы США получили подтверждения части сведений, которые содержатся в компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке и правоохранительных органах.

По информации телеканала, полученная информация «не относится к непристойным обвинениям». Речь идет о перехваченных спецслужбами «разговоров между должностными лицами в России и обычными гражданами страны». Содержание «дюжины бесед», их участники, а также даты не раскрываются. Отмечается, что эти разговоры якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.

Как уточняет CNN, американской разведке удалось подтвердить, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом, но не удалось доказать, что они обсуждали именно Трампа, передает РИА Новости. При этом, утверждают источники, указанные граждане РФ якобы «участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон (была кандидатом на пост президента США от Демократической партии — прим. «Ленты.ру») и помогающей Трампу». По их словам, американские разведчики так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на республиканца, как утверждается в докладе.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер вновь категорически опроверг обвинения в адрес Трампа.