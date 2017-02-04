Российский бизнесмен подал в суд на BuzzFeed из-за компромата на Трампа

Российский бизнесмен, владелец XBT Holding Алексей Губарев подал в суд на американское сетевое издание BuzzFeed и его главного редактора Бена Смита, обвинив их в клевете из-за упоминания своего имени в компромате на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Бизнесмен, который в досье называется «важным игроком» в якобы имевшем место сборе компрометирующих сведений на кандидатов в президенты США, обвинил журналистов в том, что они опубликовали материалы, даже не попытавшись связаться с ним и проверить информацию.

В иске отмечается, что Губарев не был публичной фигурой, обнародование компромата испортило его репутацию и поставило под угрозу безопасность его жены и трех детей. При этом в жалобе подчеркивается, что серверы XBT Holding никогда не использовались для кражи данных с чьих-либо компьютеров, в том числе принадлежащих лидерам Демократической партии США.

С BuzzFeed и его главным редактором Губарев будет судиться во Флориде, он намерен взыскать с ответчиков не менее 15 тысяч долларов. Отдельный иск россиянин подал к бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, который считается автором досье, передает CNN Money. Он обвинил Стила в очернении его репутации без попытки проверки фактов, изложенных к компромате.

Представитель BuzzFeed, ранее указывавшего на то, что опубликованная информация была непроверенной, после подачи иска сообщил, что имя Губарева из досье удалено, а ему самому принесены извинения.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о «глубоких связях» Трампа с Россией. В документе утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал «провалившимся шпионом», а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на Трампа назвали чушью.