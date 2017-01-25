Сергей Миллиан отверг свою причастность к появлению «компромата» на Трампа

Президент Российско-американской торговой палаты Сергей Миллиан отверг обвинения в том, что он был косвенным источником сведений для доклада о якобы имевшейся связи между президентом США Дональдом Трампом и российским руководством. Об этом он сообщил в интервью Rambler News Service.

«Все — ложь и грубый обман. Они настоящие преступники, скрываются и пытаются перевести стрелки на меня», — рассказал он о людях, сообщивших о его «роли» газете The Wall Street Journal. Тем не менее, Миллиан подтвердил, что с Трампом действительно встречался.

24 января WSJ со ссылкой на собственные источники написала, что Миллиан предоставил документы, которые легли в основу доклада о связях Трампа и российских властей.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о «глубоких связях» Трампа с Россией. В документе утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал «провалившимся шпионом», а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на Трампа назвали чушью.