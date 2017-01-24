WSJ назвала косвенный источник данных для компромата на Трампа

Косвенным источником сведений для доклада о якобы имевшейся связи между президентом США Дональдом Трампом и российским руководством был американский гражданин белорусского происхождения Сергей Миллиан. Об этом пишет The Wall Street Journal.

38-летний Миллиан, президент Российско-американской торговой палаты в США, мог, по данным издания, предоставить материалы, которые составили примерно треть доклада.

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Как отмечается, возможно, Миллиан не знал, где будет использована информация, которой он поделился. Среди якобы высказанных им сведений, которые через собеседника были переданы дальше, называется утверждение о наличии видеокомпромата на Трампа, а также «тайное сотрудничество» между командой миллиардера и российским руководством, в рамках которого был осуществлен взлом компьютеров демократов.

Сам Миллиан назвал содержащиеся в докладе сведения ложными, а их публикацию — попыткой отвлечь президента от реальной работы.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о «глубоких связях» Трампа с Россией. В документе утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал «провалившимся шпионом», а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на Трампа назвали чушью.