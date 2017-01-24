WSJ назвала косвенный источник данных для компромата на Трампа

Косвенным источником сведений для доклада о якобы имевшейся связи между президентом США Дональдом Трампом и российским руководством был американский гражданин белорусского происхождения Сергей Миллиан. Об этом пишет The Wall Street Journal.
38-летний Миллиан, президент Российско-американской торговой палаты в США, мог, по данным издания, предоставить материалы, которые составили примерно треть доклада.
Как отмечается, возможно, Миллиан не знал, где будет использована информация, которой он поделился. Среди якобы высказанных им сведений, которые через собеседника были переданы дальше, называется утверждение о наличии видеокомпромата на Трампа, а также «тайное сотрудничество» между командой миллиардера и российским руководством, в рамках которого был осуществлен взлом компьютеров демократов.
Сам Миллиан назвал содержащиеся в докладе сведения ложными, а их публикацию — попыткой отвлечь президента от реальной работы.
11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки Кристофера Стила о «глубоких связях» Трампа с Россией. В документе утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.
Трамп отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал «провалившимся шпионом», а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В Кремле сообщения о наличии компромата на Трампа назвали чушью.