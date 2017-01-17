Путин поставил заказчиков компромата на Трампа ниже проституток

Президент России Владимир Путин сравнил с проститутками заказчиков кампании по дискредитации избранного лидера США Дональда Трампа. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Проституция — это серьезное безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим, в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом, и это в значительной степени вина общества и государства», — отметил Путин.

Он продолжил: «А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки, у них нет никаких вообще моральных ограничений».

Материалы по теме В Россию с любовью Кто заставил американцев поверить в интимные приключения Трампа в Москве

По словам главы государства, Россия постоянно имеет дело с такими людьми — «с нашими оппонентами». Но то, что такие методы используются против победившего на выборах в Соединенных Штатах политика, это уникальный случай — такого еще никогда не было. «Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США», — подчеркнул Путин, выразив надежду на то, что здравый смысл восторжествует.

До этого президент заявил, что ему трудно поверить во встречи Трампа с московскими проститутками во время одного из визитов.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего сотрудника британской разведки, в котором утверждается, что у России есть компрометирующая Трампа информация. В документе, в частности, отмечается, что во время поездки в Москву в 2013 году бизнесмен поселился в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», где когда-то останавливались Барак и Мишель Обама, и встречался там с женщинами легкого поведения. При этом сам отель якобы находился под контролем ФСБ: в номерах были микрофоны и камеры.