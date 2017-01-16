Глава британской разведки публично процитировал «досье Трампа»

Глава британской разведки MI6 Алекс Янгер при подготовке своего первого публичного выступления в декабре 2016 года использовал информацию, собранную в ходе составления так называемого досье Трампа о связях избранного президента США и российских спецслужб. Об этом сообщает The Independent.

В основу выступления Янгера, помимо других материалов, легли данные, предоставленные Кристофером Стилом, утверждающим, что Москва вмешивалась в избирательную кампанию в США. С их помощью Янгер пытался доказать, что Россия ведет кибервойну против западного мира, намереваясь уничтожить демократические режимы. Хотя, по словам источников газеты, имеющаяся у британских спецслужб информация не исчерпывается данными Стила, им придается важное значение. Это связано в том числе с тем, что Янгер ранее работал вместе со Стилом.

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11 января сайт BuzzFeed опубликовал доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» Трампа с Россией. В нем утверждалось, что российская разведка собрала компромат на республиканца и его главного конкурента в борьбе за пост главы государства — демократа Хиллари Клинтон. Также говорилось, что ФСБ шантажировала миллиардера компроматом, полученным во время его посещения Москвы в 2013 году.

Автор доклада, Кристофер Стил, бывший сотрудник британской разведки MI6 и основатель компании Orbis Business Intelligence Ltd, был нанят Демократической партией США после выдвижения Трампа в кандидаты на пост президента от Республиканской партии в июле 2016 года. Последующие несколько месяцев он собирал информацию о связях миллиардера с Россией.

Избранный президент отверг утверждения о том, что Россия использовала рычаги давления на него, автора доклада назвал «провалившимся шпионом», а также пообещал наказать BuzzFeed за публикацию материалов. В свою очередь в Кремле сообщения о наличии компромата на миллиардера назвали чушью.

12 января стало известно, что Стил пустился в бега, испугавшись мести со стороны России. На такой шаг он решился после того, как СМИ узнали, что именно он является автором скандального документа.