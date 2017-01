Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию досье о связях Трампа с Россией

Основатель и генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти (Jonah Peretti) разослал сотрудникам издания письмо, в котором прокомментировал реакцию избранного президента США Дональда Трампа и интернет-пользователей на публикацию компромата. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Business Insider Оливер Дарси (Oliver Darcy).

В письме Перетти напоминает сотрудникам, что по-прежнему уверен в правильности решения опубликовать документы.

«Мы не собираемся отвечать на разжигающие комментарии. К слову, мы в отличной компании: The New York Times, CNN и The Washington Post тоже когда-то критиковали за подобное. Так произошло и с Мэрил Стрип, но мы не будем сравнивать себя с талантливыми людьми», — отметил Перетти.

Гендиректор также призвал «продолжать заниматься тем, что у журналистов BuzzFeed получается лучше всего, — впечатляющей журналистикой».

Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции отказался выслушать вопрос BuzzFeed, назвав издание «никчемной кучей мусора». После инцидента журналисты открыли продажу футболок, наклеек и настоящих мусорных ведер с оскорбительной цитатой Трампа. Вырученные деньги BuzzFeed обещает передать в Комитет защиты журналистов.

В среду, 11 января, BuzzFeed опубликовало досье о связях Трампа с Россией, которое якобы подготовил бывший британский разведчик. В публикации журналисты предупредили, что не смогли найти доказательства описанным в документе фактам, и предоставили аудитории право самостоятельно решить, как поступать с подобной информацией.

Материал BuzzFeed прокомментировали многие высокопоставленные личности: Трамп объявил решение журналистов опубликовать документы «политической охотой на ведьм», а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал истории о сборе компромата на американских политиков полной чушью.