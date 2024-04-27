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02:39, 27 апреля 2024Экономика

В России спрогнозировали укрепление доллара

«Ведомости»: Минэк рассчитал укрепление доллара до ₽ 98 к концу 2024 года

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Начиная с мая курс доллара будет расти на 50 копеек в месяц и к декабрю 2024 года стоимость американской валюты достигнет 98,1 рубля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Минэкономразвития.

Согласно базовому сценарию, уже в мае курс доллара начнет расти и достигнет 94,6 рубля. К сентябрю ожидается, что американская валюта будет стоить 96,6 рубля.

Ослабление российской валюты связано с решением платежных проблем и увеличением закупок за рубежом. В дальнейшем на курсе рубля скажутся сокращение торгового баланса и инфляция.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до 2027 года. Так, в 2025 году показатель достигнет 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля. Инфляция окажется на целевом уровне Банка России в 4 процента в 2025 году и сохранится на нем до конца означенного периода, прогнозируют в ведомстве.

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      Евгений Силаев
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