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20:56, 26 апреля 2024Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля до 2027 года

Минэкономразвития: курс российской валюты в 2027 году составит 103,8 рубля за $1

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Среднегодовой курс российской валюты в рамках базового сценария будет постепенно ослабляться, следует из опубликованных на сайте Минэкономразвития РФ сценарных условий макропрогноза на 2024-2027 годы.

Как отмечается в материалах, в 2025 году показатель достигнет 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля. Инфляция окажется на целевом уровне Банка России в 4 процента в 2025 году и сохранится на нем до конца означенного периода, прогнозируют в ведомстве.

Рост экономики в предстоящие три года, как ожидается, выйдет на устойчивые темпы на уровне 2,3-2,4 процента в год, что будет обеспечено ростом внутреннего спроса. В министерстве считают, что драйверами роста ВВП станут отрасли, ориентированные на экономику предложения, в том числе сферы, направленные на импортозамещение.

ЦБ РФ ожидает, что инфляция в России снизится в 2024 году до 4,3-4,8 процента и вернется к целевому показателю в 2025-м. Согласно оценке Минэкономразвития, цены в стране вырастут в текущем году на 5,1 процента.

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      Дмитрий Воронин
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