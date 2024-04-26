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14:17, 26 апреля 2024Экономика

ЦБ повысил прогноз по инфляции в России

Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в России в 2024 году до 4,3-4,8 %

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

ЦБ РФ ожидает, что инфляция в России снизится в 2024 году до 4,3-4,8 процента и вернется к целевому показателю в 4 процента уже в 2025 году, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором было решено оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов.

В пресс-релизе отмечается, что инфляционные ожидания в РФ демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях.

Таким образом, Центробанк повысил прогноз по росту цен в текущем году. После предыдущего заседания по ключевой ставке говорилось, что показатель достигнет 4,0-4,5 процента в 2024-м и останется вблизи этого коридора в дальнейшем.

Ранее Минэкономразвития также скорректировало в сторону увеличения ожидаемый в этом году уровень инфляция в России. Согласно оценке ведомства, он достигнет 5,1 процента. По данным Росстата на 22 апреля, темпы роста цен год к году в РФ составляют 7,82 процента.

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      Дмитрий Воронин
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