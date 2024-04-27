Зеленский назвал дедлайн для Украины

Politico: Зеленский заявил Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года заявил спикеру Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Майку Джонсону, что без американской помощи Киев продержится до марта-апреля. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, дедлайн Зеленский назвал во время встречи тет-а-тет в кабинете Джонсона. После этого сенатор решил пойти против позиции однопартийцев и поспособствовать тому, чтобы законопроект прошел в Палату представителей Конгресса США. Ради помощи Киеву он был готов рискнуть своей должностью, отмечают источники издания.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина способна победить в конфликте с Россией в том числе благодаря помощи со стороны США.

25 апреля представитель Конгресса США заявил, что нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины недостаточно, чтобы Киев добился успеха на фронте.

