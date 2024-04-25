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10:22, 25 апреля 2024Мир

В Конгрессе США засомневались в эффективности пакета помощи Украине

WSJ: нового пакета помощи США недостаточно, чтобы Киев добился успехов на фронте

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) недостаточно, чтобы Киев добился успеха на фронте. В эффективности американской поддержки засомневался представитель Конгресса США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, маловероятно, что приток нового американского вооружения и другой военной поддержки вскоре изменит ситуацию на Украине. «Здесь [на Капитолийском холме] было понимание, что этого года будет недостаточно для того, чтобы Украина добилась значимых и наступательных успехов», — заявил член Конгресса, пожелавший остаться анонимным.

Тем не менее чиновник подчеркнул важность получения Киевом всего необходимого «для проведения эффективной оборонительной кампании, восстановления сил и затем вывода их в 2025 году».

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В свою очередь, аналитики и западные чиновники говорят, что финансирования, скорее всего, будет достаточно только для того, чтобы Украина сохранила статус-кво в 2024 году, а не для того, чтобы вернуть себе часть территорий. «Никакой этой военной помощи недостаточно, чтобы вернуть территорию, но она снижает шансы на большой прорыв России», — заверил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майк Кофман.

По словам главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, еще за несколько недель до голосования высшие военные командиры предупреждали, что Российская армия не ослаблена и производит больше войск и боеприпасов, чем Украина, и увеличила свою численность на 15 процентов с начала конфликта.

Ранее на Западе также усомнились в эффективности поддержки США. Отмечается, что американский пакет помощи не поможет ВСУ занять какие-либо территории и является «временной отсрочкой» для Киева.

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      Виктория Кондратьева
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