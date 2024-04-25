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10:02, 25 апреля 2024Мир

На Западе усомнились в возможности США помочь Украине

The Economist: новый пакет военной помощи США не поможет Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новый пакет военной помощи США не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) занять какие-либо территории и является «временной отсрочкой» для Киева. Об этом сообщает газета The Economist.

«И, хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории», — отмечается в материале издания.

О том, что Украина не сможет переломить ход боевых действий, показывают итоги провала контрнаступления ВСУ летом прошлого года. Авторы указывают, что развитие боевого применения дронов сделало невозможным захват территорий, поэтому для Киева сохранение текущей линии фронта остается единственной возможностью.

Кроме того, помощь Украине может быть израсходована к середине 2025 года. Учитывая фактор президентских выборов в США и гипотетическое возвращение администрации Дональда Трампа, будущее выделение средств может быть под вопросом.

Ранее стало известно, что США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. В Пентагоне уточили, что о секретном характере поставок попросила украинская сторона.

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      Максим Габриелян
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