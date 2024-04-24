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19:44, 24 апреля 2024Мир

США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

Reuters: США в марте тайно поставили Украине ракеты ATACMS

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений. Об этом сообщает газета Politico.

«Администрация [президента США Джо] Байдена в прошлом месяце впервые за двухлетнюю войну тайно отправила Украине ракеты большой дальности — и Киев уже дважды использовал это оружие для нанесения ударов глубоко в тылу России», — сообщает издание со ссылкой на источники.

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