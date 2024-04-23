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18:55, 23 апреля 2024Мир

США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов

Reuters: США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов

Фото: Patrick Fallon / Reuters

США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов на фоне утверждения законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В частности, в него включены поставка транспортных средств, боеприпасов для ракетных комплексов Stinger, а также снаряды для системы HIMARS. Кроме того, предполагается поставка боеприпасов для артиллерии калибра 155 миллиметров и противотанковых ракет Javelin.

Как отмечают авторы материала, поставки должны быть осуществлены за счет средств, которые включены в законопроект о помощи Украине. Предполагается, что вооружения будут направлены сразу после его подписания президентом США Джо Байденом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовы поставить оружие Киеву за несколько дней после того, как Байден одобрит помощь Украине. Быстрая скорость с отправкой вооружений объясняется тем фактом, что она давно была отложена на американских складах.

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      Максим Габриелян
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