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12:41, 23 апреля 2024Мир

В США заявили о готовности поставить оружие Украине за несколько дней

Reuters: США готовы поставить оружие Украине за несколько дней

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

США готовы поставить оружие Украине за несколько дней после того, как Сенат одобрит законопроект Палаты представителей о помощи Киеву и его подпишет президент Джо Байден. Об этом сообщает агентство Reuters.

«С американской стороны не будет никаких задержек или узких мест», — приводит издание слова американского чиновника.

При этом отмечается, что США планируют в первую очередь поставить боеприпасы, перехватчики для систем противовоздушной обороны и оружие дальнего действия. Быстрая скорость с отправкой вооружений объясняется тем фактом, что она давно была отложена на американских складах.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Палата представителей США опоздала с одобрением законопроекта о выделении помощи Украине, поскольку ситуация в зоне боевых действий существенно изменилась. Кроме того, эксперты выразили сомнения относительно выделения следующих пакетов помощи Киеву.

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      Максим Габриелян
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