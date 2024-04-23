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05:46, 23 апреля 2024Мир

Стало известно об опоздании США с одобрением помощи Украине

Reuters: в Конгрессе США слишком поздно одобрили помощь Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки опоздала с одобрением законопроекта о выделении помощи Украине, поскольку ситуация в зоне боевых действий существенно изменилась. Об этом агентству Reuters заявили опрошенные эксперты.

«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — отмечается в публикации.

Помимо этого, эксперты выражают сомнения относительно выделения следующих пакетов помощи государству. «После 2024 года Украину ждут неопределенности. К ним относятся возможное переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа, который высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву», — указывается в статье.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что выделение очередной многомиллиардной военной помощи Конгрессом США не изменит ситуацию на поле боя в сторону Киева. Риттер указал на тот факт, что в 2023 году США выделили 23 миллиарда долларов на провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Маргарита Пименова
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