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02:34, 23 апреля 2024Мир

Украинцам раскрыли правду об американской помощи

Экс-разведчик Риттер: выделение помощи Киеву США не изменит ситуацию на поле боя

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Выделение очередной многомиллиардной военной помощи Конгрессом США не изменит ситуацию на поле боя в сторону Киева. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

«Возможно, украинцы выиграют 10-20 дней, но это будет стоить им сотни тысяч жизней. Это ничего не изменит», — заявил он. По его словам, Конгресс США дал украинцам ложную надежду.

Риттер указал на тот факт, что в 2023 году США выделили 23 миллиарда долларов на провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что в настоящее время у украинской армии нет достаточного личного состава для защиты фронта. «Сколько бы им не дали денег, это не даст им живой силы», — пояснил экс-разведчик.

20 апреля, Палата представителей одобрила выделение Украине пакета помощи размером 61 миллиард долларов. За принятие законопроекта помощи Киеву высказались 311 конгрессменов, а против выступили 112.

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      Марина Совина
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