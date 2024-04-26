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20:50, 26 апреля 2024Мир

Белый дом выразил надежду на победу Украины в конфликте с Россией

Салливан: Украина может победить в конфликте благодаря помощи США

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Украина способна победить в конфликте с Россией в том числе благодаря помощи со стороны США. Такую надежду выразил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

«Да, они могут. Они могут победить», — заверил представитель Белого дома.

По словам чиновника, Киев может одержать победу за счет «огромных усилий, мобилизованных» Вашингтоном и другими союзниками, для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимой военной помощи.

Он отметил, что ВПК США наращивает производство оружия — в частности, боеприпасов, в которых нуждается Киев.

Ранее Салливан заявил, что США готовы отправить высвободившиеся Patriot на Украину. Он подчеркнул, что американское правительство будет убеждать своих европейских партнеров передавать дополнительные силы ПВО Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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