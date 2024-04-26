США захотели перебросить высвободившиеся системы ПВО Patriot на Украину

MSNBC: Белый дом заявил, что готов отправить высвободившиеся Patriot на Украину

США готовы отправить высвободившиеся системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Американские системы Patriot прямо сейчас развернуты по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, для защиты войск США. Если мы сможем высвободить дополнительные американские батареи, мы их отправим», — заявил он.

Салливан подчеркнул, что Белый дом намерен убеждать «европейских партнеров и партнеров в иных регионах мира» передавать дополнительные силы ПВО Вооруженным силам Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического договора перейти от обещаний к реальным поставкам оружия Украине.